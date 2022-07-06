Китайский автобус за 10 млн рублей появился в Новокузнецке

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о новом автобусе китайского производства, который выйдет на маршрут до Красноярска. По данным чиновника, новая техника была приобретена за счет Новокузнецкого ПАТП.

– Это уже второй автобус повышенной комфортности, который куплен ПАТП. Он китайского производства, марки Ytong – мирового лидера по производству пассажирской техники. В автобусе есть все для того, чтобы длительное путешествие прошло максимально комфортно не только для пассажиров, но и для водителей, – сказал он, прикрепив фотографии автобусов.

Сейчас изучается возможность покупки сразу целой партии таких же автобусов. Все они будут работать на маршрутах до Шерегеша. Стоит отметить, что траты на новый транспорт составили почти 10 миллионов рублей.