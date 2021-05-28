Китайские бизнесмены потеряли почти 6 млн рублей на продаже масок кузбассовцу

Согласно данным суда, мариинец в апреле 2020 года заключил с китайской компанией договор на покупку 443 307 не медицинских масок. Заплатить кузбассовец должен был до 1 сентября того же года 5 млн 763 тыс. рублей, однако он проигнорировал свои обязательства, что вынудило продавца обратиться в суд.

Тем не менее на заседании выяснилось, что у истца нет прямых доказательств заключения сделки: сторона представила суду копии договора купли-продажи и накладной на товар. Гендиректор китайской фирмы пояснил, что оригиналов у них нет, поскольку их забрал ответчик.

— Подлинные экземпляры этих документов компании были переданы ответчику, который попросил их для срочного заключения другого договора, а свои экземпляры у него "были не под рукой". После этого оригиналы договора и накладной ответчик не вернул, — сообщили в Мариинском городском суде.

Сам же мариинец заявлял, что ничего не покупал и договор не заключал. Суд пришел к решению, что копии документов не позволяют доказать правдивость показаний, а отсутствие оригиналов не дает возможности сравнить документы и подтвердить подлинность копий.

В результате требования китайской стороны были отклонены, иск не удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.