Кирпичная стена у кемеровского завода повисла на деревьях

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В столице Кузбасса кирпичное ограждение завода, где производятся хмельные напитки, начала разрушаться. В качестве укрепления стена была примотана к дикорастущим деревьям.

Интернет-пользователи в сообществе с кемеровскими новостями рассказали горожанам о "технологическом прорыве" работников пивзавода, здание которого находится в Кировском районе города. Судя по кадрам, неизвестные решили укрепить разрушающийся забор при помощи веревок, прикрепленных к стволам многолетних деревьев.

У кировского пивзавода заваливается стена. Снести и строить новую не наш метод. Будем удерживать стену за счет деревьев соседней дворовой территории, следует из подписи к публикации.

На фото видно, что от тугих веревок в некоторых местах на стволе стерлась кора. При этом как долго простоит забор с подобным укреплением – загадка. В комментариях некоторые предположили, что в скором времени деревья не выдержат такую обузу и рухнут на кирпичную стену, после чего "системе наступит конец".


За подробностями по сложившейся ситуации журналист AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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