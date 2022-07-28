Кирпичная стена у кемеровского завода повисла на деревьях

Интернет-пользователи в сообществе с кемеровскими новостями рассказали горожанам о "технологическом прорыве" работников пивзавода, здание которого находится в Кировском районе города. Судя по кадрам, неизвестные решили укрепить разрушающийся забор при помощи веревок, прикрепленных к стволам многолетних деревьев.

– У кировского пивзавода заваливается стена. Снести и строить новую не наш метод. Будем удерживать стену за счет деревьев соседней дворовой территории, – следует из подписи к публикации.

На фото видно, что от тугих веревок в некоторых местах на стволе стерлась кора. При этом как долго простоит забор с подобным укреплением – загадка. В комментариях некоторые предположили, что в скором времени деревья не выдержат такую обузу и рухнут на кирпичную стену, после чего "системе наступит конец".

За подробностями по сложившейся ситуации журналист AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию.