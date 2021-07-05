Соответствующая информация об объекте появилась в сообществе в социальной сети. Автор публикации в подписи обратил внимание, что жилой дом №3, который расположен на улице Коксовая в районе Ясная поляна города Прокопьевск, разрушается на глазах у жильцов.

– Дом рушится, с него кирпичи валятся, штукатурка в подъезде отвалилась, ступеньки подъезда разбиты. На первом этаже открыто три магазина, хозяева магазинов ведут себя по царски, как будто мы к ним подселились, – заявил пользователь Сети.

В качестве подтверждения своих слов, горожанин прикрепил несколько фотографий строения. На кадрах можно заметить, что с фасада здания в некоторых местах отлетела штукатурка и кирпичная кладь.

Кроме того, аварийное состояние двухэтажного строения – это не единственная проблема жильцов, как оказалось, владельцев квартир беспокоят хозяева торговых точек на первом этаже объекта. Со слов свидетелей, на протяжении суток к магазинам через двор подъезжают грузовые автомобили с товарами и препятствуют безопасным развлечением детей на дворовой площадке.

Также в тексте указано, что в ЖКХ люди обращались, но никакой помощи со стороны служб не поступало.