"Кирпичи валятся": кузбассовцы пожаловались на аварийный дом с магазинами

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Жители шахтерского края в сообществе сети опубликовали "крик души", в котором рассказали об аварийном состоянии двухэтажного строения.

Соответствующая информация об объекте появилась в сообществе в социальной сети. Автор публикации в подписи обратил внимание, что жилой дом №3, который расположен на улице Коксовая в районе Ясная поляна города Прокопьевск, разрушается на глазах у жильцов.

Дом рушится, с него кирпичи валятся, штукатурка в подъезде отвалилась, ступеньки подъезда разбиты. На первом этаже открыто три магазина, хозяева магазинов ведут себя по царски, как будто мы к ним подселились, заявил пользователь Сети.

В качестве подтверждения своих слов, горожанин прикрепил несколько фотографий строения. На кадрах можно заметить, что с фасада здания в некоторых местах отлетела штукатурка и кирпичная кладь.


Кроме того, аварийное состояние двухэтажного строения это не единственная проблема жильцов, как оказалось, владельцев квартир беспокоят хозяева торговых точек на первом этаже объекта. Со слов свидетелей, на протяжении суток к магазинам через двор подъезжают грузовые автомобили с товарами и препятствуют безопасным развлечением детей на дворовой площадке.


Также в тексте указано, что в ЖКХ люди обращались, но никакой помощи со стороны служб не поступало.

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