Кипящее масло спровоцировало пожар в многоквартирном доме в Новокузнецке

Инцидент произошел в Новокузнецке, в одном из жилых домов по улице Климасенко. Местная жительница, 42-летняя женщина, готовила обед на кухне. В ходе готовки масло, кипящее на сковороде, разбрызгалось и попало на легковоспламеняющееся покрытие. Разгоревшийся огонь женщина не смогла потушить самостоятельно, поэтому открыла окно и начала звать на помощь. Ее услышали сотрудники ГИБДД, которые вызвали экстренные службы и, вместе с пожарными, эвакуировали новокузнечанку и ее четырехлетнего сына из горящей квартиры, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Росии по Кемеровской области.

Очаг возгорания был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.