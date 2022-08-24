В грядущую субботу, 27 августа, в Кемерове пройдет фестиваль уличного кино. В День российского кино горожане и гости областного центра смогут проехать по маршруту в рамках акции "Кинотрамвай".
В 13:00 от остановки "КЭМЗ" отбудет трамвай №5, пассажирам которого представится возможность поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах, а также в беспроигрышной лотерее, сообщают в пресс-службе кемеровской мэрии.
В 17:00 на бульваре Строителей начнется концертная программа, посвященная Дню шахтера. В 19:00 откроется уличный кинотеатр. Вход на мероприятия свободный.
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