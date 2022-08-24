В грядущую субботу, 27 августа, в Кемерове пройдет фестиваль уличного кино. В День российского кино горожане и гости областного центра смогут проехать по маршруту в рамках акции "Кинотрамвай".

В 13:00 от остановки "КЭМЗ" отбудет трамвай №5, пассажирам которого представится возможность поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах, а также в беспроигрышной лотерее, сообщают в пресс-службе кемеровской мэрии.