Действующий чемпион GLORY прокопчанин Артем Вахтиев стал "Бойцом года" по результатам IV Национальной премии ORION в области профессионального кикбоксинга.
Участие в голосовании приняли известные спортсмены, тренеры, журналисты и комментаторы спортивных телеканалов. Отмечается, что премия была вручена дистанционно, хотя организаторы изначально планировали провести крупное торжественное мероприятие в Москве, но отказались от идеи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Фото: Артем Вахитов
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