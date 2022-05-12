КЭТК прокомментировала жалобу кемеровчанки на поведение кондуктора

Кемеровчанка заявила в Сети, что ее дочь без студенческого билета не смогла оплатить проезд картой, так как данный способ оплаты не принял кондуктор трамвая №5. Горожанка сообщила, что девушке якобы пришлось покинуть общественный транспорт.

Представители КЭТК сообщили, что на самом деле юная кемеровчанка предложила совершить оплату по транспортной карте учащегося среднего специального заведения, так как ей не хватало наличных. Однако для этого требовался студенческий билет, которого у девушки не было. Кондуктор отказала ей в оплате, так как без предъявления документов проезд по льготным ценам не предоставляется. При этом сотрудники компании подчеркнули, что конфликта со студенткой не было: девушка вышла из трамвая сама.

Специалисты также обратили внимание горожан на то, что льготный проезд по банковским картам не предоставляется. Для того, чтобы проехать по сниженной цене с помощью транспортной карты, необходимо иметь при себе соответствующий документ (пенсионное удостоверение или другой пенсионный документ, студенческий билет или справку школьника).

Напомним, что ранее кемеровчанка сообщила о высадившем ее дочь кондукторе трамвая.