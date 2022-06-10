На просторах Сети жители кузбасской столицы сообщили, что накануне на Южном трамвайный вагон №5 якобы на ходу потерял тормоза. По словам местных граждан, фотографию с деталью удалось сделать в четверг, 9 июня, в 20:15.

– <...> при движении в сторону ул. 1 Линия на повороте перед остановкой Кузтагис отвалилась тормозная колодка. Вот так вот и случаются потом аварии, – сокрушился интернет-пользователь.

За комментарием журналист AVOKADO обратился в КЭТК, где указали, что каких-либо ДТП с участием трамваев за минувший день не происходило. При этом собеседник усомнился в причастности детали к пассажирскому транспорту, поскольку "вся система вагона изолирована". К слову, "выход из строя одной системы не значит, что вагон не сможет затормозить", успокоил взволнованных ситуацией граждан специалист.