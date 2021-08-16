Кемеровское предприятие получило 1 млн рублей штрафов за нарушения при хранении опасных отходов

Проверка прошла на десяти производственных площадках предприятия в Кемерове. В результате природоохранная прокуратура обнаружила несоблюдение ряда правил.

– Не осуществляется радиационный контроль принимаемого металлолома, не организован раздельный сбор отходов различных классов опасности, отсутствует отчет о результатах производственного экологического контроля, площадки для накопления коммунальных отходов предприятия находятся в ненадлежащем состоянии, – сообщили в облпрокуратуре.

Кроме того, инспекторы выявили игнорирование требований при хранении чрезвычайно и высокоопасных отходов. В частности, бой ртутных ламп (I класс опасности) хранится с другими отходами, места его хранения не промаркированы. Вместе с тем отработавшие аккумуляторы (II класс опасности) размещены на незащищенных от атмосферного воздействия площадках совместно с отходами лома цветных металлов.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушения. Возбуждено 13 дел по ч. 1 ст. 8.2, ст. 8.5, ст. 14.26 КоАП РФ. В результате организация по постановлениям прокурора получила штрафов на общую сумму 1 млн 170 тыс. рублей.