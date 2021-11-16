Кемеровское предприятие отправило в КНР более 20 тонн молока

Сообщается, что в начале ноября 2021 года специалисты оформили ветеринарные сопроводительные документы на первую партию молока для экспорта в Китайскую Народную Республику. Продукция была выработана на одном из кемеровских предприятий.

Согласно требованиям национального стандарта Китая, продукция была исследована на остатки ветеринарных лекарств, пестицидов, солей тяжелых металлов, радионуклеидов, а также микробиологические показатели, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора Кузбасса.

Объем партии составил 21,5 тонны.