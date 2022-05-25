Кемеровское медучреждение получило новое название

Сегодня, 25 мая, в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса появилось распоряжение, согласно которому "Кузбасский медицинский информационно-аналитический центр" получил новое название.
Согласно документу, теперь полное название организации звучит следующим образом: "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Зельковича Романа Моисеевича".
По информации из открытых источников, Роман Зелькович руководил указанной медорганизацией с 1990 года по 2002 год.
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