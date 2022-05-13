Кемеровский вуз обнародовал размер зарплаты ректора в 2021 году

Соответствующий документ размещен на сайте Кемеровского государственного университета в Сети. Согласно официальным данным, среднемесячная зарплата ректора вуза в 2021 году составила 466 896 рублей.
Кроме того, приводится размер средней зарплаты и заместителей руководителя, а именно:
- проректора по учебной и научной работе — 286 389 рублей;
- проректора по цифровизации и проектной работе — 270 121 рубль;
- проректора по молодежной политике и общественным коммуникациям — 290 085 рублей;
- проректора по развитию имущественного комплекса — 226 776 рублей.
Также из документа следует, что среднемесячная зарплата главного бухгалтера вуза составила 201 241 рубль.
Работники университета, без учета перечисленных выше, получали в 2021 году в среднем 58 642 рубля.
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