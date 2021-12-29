Кемеровский водитель бросил автобус с пассажирами ради помойки

О своем негодовании пассажирка рассказала в сообществе во "ВКонтакте". По словам женщины,

она села в общественный транспорт, который следовал из села Елыкаево в город Кемерово, однако во время поездки водитель совершил неожиданную остановку, а после ушел рыться в хламе возле помойки.

Свидетельница отметила, что мужчина перебирал коробки. Правда с какой целью он это делал не сообщается. При этом, когда водитель якобы нашел нужную коробку, то погрузил ее в общественный транспорт и продолжил рейс.

– Извините, мужчина, а люди никуда не торопятся? – поинтересовалась у водителя возмущенная гражданка.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны.