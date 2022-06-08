Кемеровский велосипедист попал под колеса иномарки

Во вторник, 7 июня, в районе кемеровского Серебряного бора у дома №2 произошло ДТП с участием автовладельца и велосипедиста. В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о происшествии поступил в ведомство в 19:30.

– Водитель управляя авто Volkswagen Passat совершил столкновение с велосипедом. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб, – сообщила собеседница.

По факту случившегося ведется административное расследование. Известно, что в месте, где произошел наезд, не было пешеходной "зебры", однако там находилась парковка, а велосипедист двигался по ходу движения машины. Вина участников устанавливается.