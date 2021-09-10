Кемеровский ТЦ закрылся из-за нарушений пожарной безопасности

Речь идет о торговом комплексе, который расположен на проспекте Молодежный в районе ФПК города Кемерово. О том, что "Гринвич" вновь закрыл свои двери для посетителей стало известно вечером в пятницу, 10 сентября.

– Закрытие произведено по решению суда в связи с нарушениями пожарной безопасности, – указали в УФССП, сообщил сайт VSE42.Ru.

Стоит отметить, что ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский ТРЦ "Гринвич" закрылся для посетителей. Однако в скором времени собственникам удалось возобновить работу комплекса, но как оказалось не на долго.