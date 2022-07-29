Кемеровский трамвай временно перестанет ходить по полному маршруту

В столице Кузбасса начинается переустройство трамвайных путей и контактной сети на пересечении улиц Пролетарской и Автозаводской. По данным главы города Кемерово Ильи Середюка, в связи с проведением работ движение транспорта на обозначенном участке будет ограничено сегодня в ночь до утра понедельника.

– Здесь уже завершены масштабные работы по переустройству инженерных сетей, установлены 36 опор освещения, появилась четырехполосная дорога, – уточнил мэр.

Сейчас специалисты заканчивают обустройство пешеходных тротуаров с велодорожкой. В скором времени там будут установлены дорожные знаки и появится разметка.