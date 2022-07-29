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Кемеровский трамвай временно перестанет ходить по полному маршруту

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Маршрут трамвая №5 в Кемерове на предстоящих выходных сократится в двое по причине ремонта контактной сети на пересечении улиц Пролетарской и Автозаводской

В столице Кузбасса начинается переустройство трамвайных путей и контактной сети на пересечении улиц Пролетарской и Автозаводской. По данным главы города Кемерово Ильи Середюка, в связи с проведением работ движение транспорта на обозначенном участке будет ограничено сегодня в ночь до утра понедельника.

Здесь уже завершены масштабные работы по переустройству инженерных сетей, установлены 36 опор освещения, появилась четырехполосная дорога, уточнил мэр.

Сейчас специалисты заканчивают обустройство пешеходных тротуаров с велодорожкой. В скором времени там будут установлены дорожные знаки и появится разметка.

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