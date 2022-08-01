Кемеровский трамвай возобновил движение по маршруту

Движение трамвая №5, который соединяет микрорайон Южный с центральной частью города Кемерово, восстановлено. Отмечается, что ранее власти сообщали о перекрытии проезда пассажирских вагонов из-за переустройства трамвайных путей и контактной сети на пересечении улиц Пролетарской и Автозаводской.

– Как и планировали, сегодня трамвай по маршруту №5 возобновил свою работу по обычному маршруту от Южного до КЭМЗа, – сказал глава областного центра Илья Середюк сегодня в понедельник, 1 августа.

Он также добавил, что за минувшие выходные строители демонтировали старые рельсы и заменили их на 128 метров новых.

– Однако для автомобилей перекресток Пролетарская – Автозаводская по-прежнему закрыт. Здесь работы продолжаются. На этой неделе подрядчик приступит к устройству асфальтобетонного покрытия вровень с трамвайными путями, – уточнил градоначальник.

К слову, специалисты в ближайшем будущем все-таки планируют закончить переустройство тротуаров на участке, а также установить там новый светофор. Все работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".