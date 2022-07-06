Кемеровский трамвай с пассажирами задымился во время движения

Инцидент произошел вчера во вторник, 5 июля, на улице 40 лет Октября в Кировском районе города Кемерово. По данным ГУ МЧС по Кузбассу сигнал о воспламенении вагона на маршруте №3 с пассажирами поступил в 17:59, тогда же на место ЧП были отправлены семь человек на двух единицах спецтехники.

– К их прибытию из трамвая самостоятельно вышли восемь человек. В результате возгорания в салоне транспортного средства обгорела электропроводка на площади 1 "квадрат", – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии огнеборцев, всему виной неисправность электрооборудования трамвая. В свою очередь в КЭТК корреспонденту сказали, что водитель заметила задымление под вагоном на второй тележке, тогда все люди были эвакуированы на улицу. Работница же взяла в руки огнетушитель и воспользовалась им, а после вызвала пожарных. Предварительно, произошло повреждение изоляции кабеля. Ущерб оказался минимальным.