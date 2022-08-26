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Кемеровский трамвай №5 изменит маршрут

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Востребованный транспорт в кузбасской столице начнет ходить по-новому.

Согласно информации мэрии Кемерова, трамваи №5 временно изменят маршрут движения. Теперь вагоны будут ходить от КЭМЗа до остановки "Мост" на Автозаводской. Данные меры приняты из-за ремонта на коммунальных сетях по улице Ульяны Громовой и перекрытием движения транспорта по участку улицы Космической.


На этом время организован дополнительный маршрут автобуса №41: "с/з Кемеровский", улица 4-я Цветочная, ул.ца 1-я Линия, улица Радищева, улица Автозаводская, проспект Кузнецкий, ж/д вокзал в прямом и обратном направлениях.


Движение трамвая №5 возобновится по привычному маршруту после завершения работ.

Да!
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