Кемеровский трамвай №5 изменит маршрут

Согласно информации мэрии Кемерова, трамваи №5 временно изменят маршрут движения. Теперь вагоны будут ходить от КЭМЗа до остановки "Мост" на Автозаводской. Данные меры приняты из-за ремонта на коммунальных сетях по улице Ульяны Громовой и перекрытием движения транспорта по участку улицы Космической.

На этом время организован дополнительный маршрут автобуса №41: "с/з Кемеровский", улица 4-я Цветочная, ул.ца 1-я Линия, улица Радищева, улица Автозаводская, проспект Кузнецкий, ж/д вокзал в прямом и обратном направлениях.

Движение трамвая №5 возобновится по привычному маршруту после завершения работ.