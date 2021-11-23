Кемеровский торговый объект сделал свободным вход для посетителей без QR-кодов

Посетителям крупного продуктового рынка "Щегловский базар" в областном центре на входе в здание нет необходимость предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19. Об этом представители объекта рассказали в своих официальных социальных сетях.

Стоит отметить, что в тексте также указано, что в помещении освободились места для размещения торговых площадей под аренду.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов. Позже пользователи Сети создали петицию об отмене QR-кодов на территории области.