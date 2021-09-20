Кемеровский торговец несуществующими автозапчастями пойдет под суд

По данным правоохранителей, 31-летний житель кузбасской столицы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, создал на специальном сайте по продаже автомобилей и их запчастей аккаунт своего интернет-магазина. Мужчина предлагал комплектующие к иномаркам по ценам ниже рыночных.

Для получения таких товаров покупателям было необходимо совершить предоплату, после чего им отправлялся указанная запчасть. Первые несколько сделок злоумышленник выполнил, однако следующие четыре клиента заплатили, но деталей не получили, несмотря на жалобы. После этого обманутые обратились в полицию.

Вскоре личность создателя интернет-магазина с дешевыми автозапчастями была установлена. Таким способом он успел заполучить около 90 тысяч рублей.

В результате предприимчивый кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела и возместил потерпевшим часть материального ущерба. В настоящее время материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает полиция Кузбасса.