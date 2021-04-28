Кемеровский театр покажет спектакль по сказке известного писателя

В этой прелестной сказке есть все: ангелы, феи и даже магистр черной магии. И все это сопровождают фантастические события, чудесные превращения, победа добра над злом. Но в этой сказке, написанной Оскаром Уальдом, есть нечто больше, что превращает ее в философскую притчу, в высочайший образец уальдовского эстетизма.



"Звездный мальчик" одинаково восхищает детей и взрослых, это многослойное произведение, когда существует только нижняя возрастная граница для ее понимания, но нет верхней. Наш спектакль будет именно таким: юные зрители будут с замиранием сердца следить за всеми фантастическими приключениями Мальчика-Звезды, а их родители внимать неповторимой уальдовской интонации, то лиричной, то саркастической.



Мы предлагаем спектакль для семейного просмотра, настоящую театральную сказку, в которой сосуществуют живописность театрального зрелища и ясная история о том, как самый красивый мальчик может превратиться в уродливую мерзкую жабу, если у него нет доброго сердца.

В постановке заняты артисты Владимир Олейников, Сергей Синицын, Андрей Полещиков, Ольга Червова, Нина Степанова, Елена Терновая и др. Начало спектакля 2 мая в 12:00. Возрастное ограничение 5+.