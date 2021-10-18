Кемеровский театр отменил выступление российской поэтессы со статусом иноагента

Как заявила сама Вольтская на своей странице в социальных сетях, 22 октября на сцене кемеровского театра должно было состояться ее выступление, однако решение Минюста России о внесении поэтессы в список иноагентов внесло коррективы.

- И вот, получаю письмо, что поскольку они увидели мое имя в списке иностранных агентов, то вынуждены выступление отменить, - написала журналистка. (Сообщение создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента).

Она также заявила, что понимает решение театра, однако считает его поспешным.

Напомним, 8 октября текущего года Минюст Россси включил Татьяну Вольтскую в реестр СМИ - "иностранных агентов".