«Лето с Пушкиным» в Театре драмы Кузбасса

С 6 июня в Кузбассе стартовал культурный проект «Лето с Пушкиным». За три летних месяца юные кузбассовцы смогут посетить более 200 мероприятий по «Пушкинской карте». Это спектакли, выставки, концерты, интерактивные экскурсии, кинопоказы, мастер-классы и культурно-просветительские лекции. Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского также готовит много интересного:

7 июня в 12:00 в Звездном зале – спектакль для детей и их родителей «Поросёнок и Карасёнок» по пьесе Ю. Клавдиева. Это история, которая поведает о том, как не бояться «сочинять мечты» и расширять границы, история о дружбе и взрослении.

7 июня в 19:00 на Малой сцене – спектакль «Демиглас» по пьесе молодого кемеровского драматурга А. Кондриной. Кулинарная драма. Дикая история любви в региональном ресторане бизнес класса.

10 июня в 18:00 на Большой сцене – премьера «Земля Эльзы» по пьесе Я. Пулинович. Любви все возрасты покорны… Эльзе – 76, Василию – 72, и, казалось бы, им впору нянчиться с правнуками, а не бегать на свидания. Театр драмы Кузбасса представит вдохновляющую историю любви.

11 июня в 18:00 – спектакль «Дикое поле» по киносценарию П. Луцыка и А. Саморядова. Молодой врач, один на сотни километров вокруг, без лекарств и почти без инструментов готовый спасти абсурдный непостижимый мир. Доктор, превращающийся в умирающего и воскресающего ангела русской степи.

С 12 по 15 июня в 18:30 на Большой сцене – фестиваль-тур «Новосибирский транзит». Войдут показы спектаклей лучших новосибирских театров: Новосибирский государственный академический театр «Красный факел», Молодежный драматический театр «Первый театр», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева.

17 июня в 18:00 на Большой сцене – закрытие 88 театрального сезона. Спектакль «История от Матвея» по пьесе Н. Беленицкой. История, рассказанная от имени главного героя – Матвея, формирование и взросление которого пришлось на последние годы существования СССР, перестройку, финал эпохи 90-х и начало нового века. Это хроника изменений страны на примере отдельно взятого школьного класса.

19 июня в 17:00 на Большой сцене – спектакль «Шикарная свадьба» по пьесе Р. Хоудона. Утро после мальчишника. Номер для новобрачных. На кровати двое – жених и… совершенно незнакомая ему девушка! Искрометная комедия – подарок кемеровчанам ко Дню медицинского работника. Билеты по единой фиксированной цене.