Кемеровский театр драмы представит сразу пять спектаклей в последние дни апреля

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Последние дни апреля 2022 года для жителей и гостей столицы Кузбасса могут оказаться весьма насыщенными, поскольку местный театр драмы подготовил для своих посетителей интересную программу.

Академический русский театр драмы им. Г. Константинова в последние дни апреля представит свои спектакли на сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского

С 27 по 30 апреля в рамках реализации Федеральной программы "Большие гастроли" Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова (г. Йошкар-Ола) представит свои лучшие спектакли на Большой сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского.


27 апреля в 18:30 – спектакль-комедия «Корсиканка» по пьесе И. Губача. Это яркая, страстная, ироничная история о последней любви великого императора Наполеона, упавшего с вершины власти.


28, 29, 30 апреля в 11:00 театр порадует детей и их родителей музыкальной сказкой "День рождения кота Леопольда". В этом спектакле вы встретитесь с хорошо известными по мультфильмам и сказкам героями.


28 апреля в 18:30 – спектакль "Сотворившая чудо" по пьесе У. Гибсона. Реальная история о слепоглухонемой девочке Элен Келлер и ее учительнице Анни Сюлливан.


29 апреля в 18:00 – спектакль "Бабье лето" по пьесе А. Менчелла. Смешная и трогательная история трех женщин, живущих в Нью-Йорке. Дружеские отношения связывают их семьи на протяжении многих лет, но однажды все меняется – дамы встречают обаятельного вдовца.


30 апреля в 18:00 – спектакль-комедия "Аферисты", по пьесе А. Островского. Финансовые махинации, подкуп, взятки – кажется, в мире нет ничего кроме купли-продажи, которая разъедает даже семейные связи.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте театра kemdrama.ru.
Да!
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