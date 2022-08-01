Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакли

06 (сб) 11:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+
12 (пт) 11.00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+
12 (пт) 18.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+
13 (сб) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+
16 (вт) 18.00 ПРЕМЬЕРА Макбет.Версия (Уильям Шекспир) 16+
19 (пт) 18:00 Фотография, на которой меня нет (Виктор Астафьев)14+
20 (сб) 12.00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+
23 (вт) 18.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+
25 (чт) 18:30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация)14+
26 (пт) 18:00 Папа (по реальным историям о наших Папах)14+
27 (сб) 11:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+
27 (сб) 17:00 Белые ночи (Ф.М.Достоевский)14+
31 (вт) 19:00 Сальери и Сальери (А.С. Пушкин) 16+
СЕНТЯБРЬ
02 (пт) 18.30 ПРЕМЬЕРА Укрощение (Уильям Шекспир) 16+
03 (сб) 17.00 ПРЕМЬЕРА Укрощение (Уильям Шекспир) 16+
04 (вс) 12:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+
04 (вс) 17:00 С вечера до полудня (В.Розов)16+
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)
Билеты театра он-лайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
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