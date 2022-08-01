Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакли

АВГУСТ

06 (сб) 11:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+

12 (пт) 11.00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+

12 (пт) 18.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+

13 (сб) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+

16 (вт) 18.00 ПРЕМЬЕРА Макбет.Версия (Уильям Шекспир) 16+

19 (пт) 18:00 Фотография, на которой меня нет (Виктор Астафьев)14+

20 (сб) 12.00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+

23 (вт) 18.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+

25 (чт) 18:30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация)14+

26 (пт) 18:00 Папа (по реальным историям о наших Папах)14+

27 (сб) 11:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+

27 (сб) 17:00 Белые ночи (Ф.М.Достоевский)14+

31 (вт) 19:00 Сальери и Сальери (А.С. Пушкин) 16+



СЕНТЯБРЬ



02 (пт) 18.30 ПРЕМЬЕРА Укрощение (Уильям Шекспир) 16+

03 (сб) 17.00 ПРЕМЬЕРА Укрощение (Уильям Шекспир) 16+

04 (вс) 12:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+

04 (вс) 17:00 С вечера до полудня (В.Розов)16+

Сайт театра http://www.kemteatr.ru/

ВКонтакте https://vk.com/kemteatr

КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)

Билеты театра он-лайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/