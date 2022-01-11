Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакли

15 (сб) 11:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+
22 (сб) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+
22 (сб) 17:00 Обыкновенная история (И.А.Гончаров) 12+
23 (вс) 12:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 8+
23 (вс) 17:00 Папа (по реальным историям о наших папах) 12+
25 (вт) 19:00 Проект Поэт.Современное (в баре Толк / культурное пространство Редакция -пр.Октябрьский, 28) 18+
26 (ср) 19:00 Сальери и Сальери (А.С.Пушкин) 16+
28 (пт) 18:30 Гардения (Э.Хованец) 14+
29 (сб) 11:00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 5+
29 (сб) 17:00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+
30 (вс) 11:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+
30 (вс) 13:00 Маленькие дикари (Э.Сеттон-Томпсон) 6+
30 (вс) 17:00 Рождество в доме Купьелло (Э. де Филиппо) 12+
05 (сб) 17:00 Можно попросить Нину? (Кир Булычев) 12+
06 (вс) 17:00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
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