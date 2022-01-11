Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакли

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Театр для детей и молодежи будет рад видеть кемеровчан и гостей города на спектаклях, показ которых состоится этой зимой.

ЯНВАРЬ 2022

15 (сб) 11:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

22 (сб) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+

22 (сб) 17:00 Обыкновенная история (И.А.Гончаров) 12+

23 (вс) 12:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 8+

23 (вс) 17:00 Папа (по реальным историям о наших папах) 12+

25 (вт) 19:00 Проект Поэт.Современное (в баре Толк / культурное пространство Редакция -пр.Октябрьский, 28) 18+

26 (ср) 19:00 Сальери и Сальери (А.С.Пушкин) 16+

28 (пт) 18:30 Гардения (Э.Хованец) 14+

29 (сб) 11:00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 5+

29 (сб) 17:00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+

30 (вс) 11:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+

30 (вс) 13:00 Маленькие дикари (Э.Сеттон-Томпсон) 6+

30 (вс) 17:00 Рождество в доме Купьелло (Э. де Филиппо) 12+


ФЕВРАЛЬ

05 (сб) 17:00 Можно попросить Нину? (Кир Булычев) 12+

06 (вс) 17:00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+


КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)

Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
Да!
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