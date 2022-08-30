Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на открытие нового сезона

В Молодежном театре премьера и открытие XXXII сезона

02 сентября в 18:30 и 03 сентября в 17:00 в Кемеровском театре для детей и молодежи (ул.Арочная, 37) состоится премьера спектакля "Укрощение" (по пьесе Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой") 16+ и открытие XXXII театрального сезона.

Пьеса "Укрощение строптивой" признана во всем мире эталоном жанра комедии, сюжет которой основан на так любимой англичанами битве полов. Спектакль "Укрощение" – история о том, как, случайно попав в Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у синьора Баптисты есть две дочери – милая Бьянка и строптивая Катарина. У Бьянки – очередь из кавалеров, а вот Катарину, несмотря на богатое приданое, обходят стороной. Петруччо, что греха таить, хочет жениться на деньгах, а что до строптивости, он сам говорит: "Она строптива, но и я упрям".

Фарсовые ситуации доводятся до полного гротеска, а всевозможные обманы, подмены и переодевания, связанные с женихами Бьянки, только усиливают главную интригу. В результате Катарина и Петруччо так "наукрощались", что влюбились – искренне и страстно.

Режиссер спектакля Александр Гребенкин (Москва). Александр Владимирович кандидат педагогических наук, лауреат Российских и зарубежных международных театральных фестивалей. Окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина по специальности режиссер драматического театра. Курс В.А. Эуфера, А.М. Паламишева. Художественный руководитель театра "111", г. Москва. Разовые постановки в различных профессиональных театрах. Лауреат международных фестивалей театров AITA в Норвегии, Англии, Ирландии, Японии, Италии. Неоднократно проводил семинары для актеров в г. Милане (Италия) и г. Каракасе (Венесуэла).

Художник-сценограф Светлана Нестерова

Художник по костюмам Василиса Шокина

В спектакле заняты Евгений Белый, Нина Степанова, Сергей Синицын, Елизавета Епифанова, Федор Бодянский, Ольга Ткаченко, Вероника Киселева, Максим Голубцов, Владимир Олейников, Елена Терновая, Алексей Морозов, Федор Шишмарев, Сергей Сергеев, Игорь Аваев