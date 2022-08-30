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Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на открытие нового сезона

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Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира и открытие нового театрального сезона ждут кузбассовцев в театре на Арочной улице.

В Молодежном театре премьера и открытие XXXII сезона
02 сентября в 18:30 и 03 сентября в 17:00 в Кемеровском театре для детей и молодежи (ул.Арочная, 37) состоится премьера спектакля "Укрощение" (по пьесе Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой") 16+ и открытие XXXII театрального сезона.


Пьеса "Укрощение строптивой" признана во всем мире эталоном жанра комедии, сюжет которой основан на так любимой англичанами битве полов. Спектакль "Укрощение" – история о том, как, случайно попав в Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у синьора Баптисты есть две дочери – милая Бьянка и строптивая Катарина. У Бьянки – очередь из кавалеров, а вот Катарину, несмотря на богатое приданое, обходят стороной. Петруччо, что греха таить, хочет жениться на деньгах, а что до строптивости, он сам говорит: "Она строптива, но и я упрям".


Фарсовые ситуации доводятся до полного гротеска, а всевозможные обманы, подмены и переодевания, связанные с женихами Бьянки, только усиливают главную интригу. В результате Катарина и Петруччо так "наукрощались", что влюбились – искренне и страстно.


Режиссер спектакля Александр Гребенкин (Москва). Александр Владимирович кандидат педагогических наук, лауреат Российских и зарубежных международных театральных фестивалей. Окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина по специальности режиссер драматического театра. Курс В.А. Эуфера, А.М. Паламишева. Художественный руководитель театра "111", г. Москва. Разовые постановки в различных профессиональных театрах. Лауреат международных фестивалей театров AITA в Норвегии, Англии, Ирландии, Японии, Италии. Неоднократно проводил семинары для актеров в г. Милане (Италия) и г. Каракасе (Венесуэла).


Художник-сценограф Светлана Нестерова

Художник по костюмам Василиса Шокина


В спектакле заняты Евгений Белый, Нина Степанова, Сергей Синицын, Елизавета Епифанова, Федор Бодянский, Ольга Ткаченко, Вероника Киселева, Максим Голубцов, Владимир Олейников, Елена Терновая, Алексей Морозов, Федор Шишмарев, Сергей Сергеев, Игорь Аваев


ВКонтакте: https://vk.com/kemteatr
Сайт театра: http://www.kemteatr.ru/
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