Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на декабрьские спектакли

Декабрь 2021

02 (чт) 18:30 Между небом и землёй (А. Слаповский) (театр-студия «Раёк») 16+

04 (сб) 10:00 Маленький Дед Мороз (Интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

04 (сб) 17:00 Премьера С любимыми не расставайтесь (А. Володин) 16 +

05 (вс) 10:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+

05 (вс) 12:00 Сказ об Иване-царевиче (спектакль по мотивам русских народных сказок) 5+

05 (вс) 17:00 Можно попросить Нину? (Кир Булычев) 12+

11 (сб) 10:00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+

11 (сб) 17:00 Продавец дождя (Ричард Нэш)14+

12 (вс) 17:00 Роналду сюда не приедет (истории одного маленького города) 14+

15 (ср) Проект «Поэт» Современное (поэтический спектакль) бар «Толк» (пр. Октябрьский, 28) 18+

18 (сб) 11:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

19 (вс) 13:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

19 (вс) 18:00 Премьера С любимыми не расставайтесь (А. Володин) 16 +

21 (вт) 19:00 читка пьесы «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) (проект «Современное событие») 18+

22 (ср)19:00 Рождество в доме Купьелло (Э. де Филиппо) 12+

23 (чт) 19:00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 14+

24 (пт) 16:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

25 (сб) 19:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

26 (вс) 16:00, 19:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

28 (вт) 19:00 Премьера Принцесса на горошине (Г. Х. Андерсен) и Новогодняя игровая театрализованная программа 4+

29 (ср) 18:00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 14+

30 (чт) 11:00 Маленький Дед Мороз (Новогодняя интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

Сайт театра: http://www.kemteatr.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/kemteatr