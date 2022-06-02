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Кемеровский театр для детей и молодежи представил афишу на июнь

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Спектакли для широкого круга зрителей состоятся в театре для детей и молодежи в кузбасской столице.

ИЮНЬ, здравствуй!

03 (пт) 11.00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+

07 (вт) 11.00 Мальчик-звезда (О.Уайльд) 6+

09 (чт) 18:30 Папа (по реальным историям о наших Папах)14+


10 (пт) 18:30 ПРЕМЬЕРА Фотография, на которой меня нет (В.Астафьев)14+

11 (сб) 16.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+

13 (пн) 18:30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд)14+

14 (вт) 19.00 Проект Поэт.Современное (в лофт-баре "Тепло", пр.Кузнецкий, 55) 18+

16 (чт) 18.30 ПРЕМЬЕРА Макбет.Версия (У.Шекспир) 16+

17 (пт) 18:30 ПРЕМЬЕРА С любимыми не расставайтесь (А.Володин) 16 +

19 (вс) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+


23 (чт) 18.30 ПРЕМЬЕРА Макбет.Версия (У.Шекспир) 16+

24 (пт) 17.00 Четвертая группа (иммерсивный спектакль-променад) 14+

25 (сб) 17:00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация)14+


КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)


Сайт театра http://www.kemteatr.ru/

ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
Да!
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