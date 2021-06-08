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Кемеровский Театр для детей и молодежи опубликовал афишу на первый месяц лета

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Появилась информация о спектаклях, которые пройдут в кемеровском Театре для детей и молодежи в июне.

11 июня, пятница. 18:00 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект

"Театр другого пространства" (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+. К 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК "Кузбасс"


12 июня, суббота. 10:00 и 12:00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+


15 июня, вторник. 18:30 ПРЕМЬЕРА Поэт.Пастернак (поэтический спектакль – концерт) спектакль

проходит в лофт-баре "Тепло" (пр. Кузнецкий, 55) 18+


19 июня, суббота. 17:00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+


23 июня, среда. 18:00 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект

"Театр другого пространства" (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+. К 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК "Кузбасс"


24 июня, четверг. 18:30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+


29 июня, вторник. 18:30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+


КАССА ТЕАТРА 36-79-68 (10:00-18:30, без перерывов и выходных)
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
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