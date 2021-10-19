Кемеровский театр для детей и молодежи анонсировал программу на вторую половину октября

ОКТЯБРЬ 2021
Гастроли Северского театра для детей и юношества
- 21 октября, четверг, 18:30. Утиная охота (А.Вампилов), 16+
- 22 октября, пятница, 18:00. За пределы джунглей (по пьесе Ильи Члаки "Болотная история"),16+
- 23 октября, суббота, 15:00. Дочь Золотого змея (М. Супонин), 6+
- 24 октября, воскресенье, 11:00, 15:00. Таинственный гиппопотам (Владимир Лившиц, Ирина Кичанова), 0+
- 26 октября, вторник. 19:00. Пьяные (И. Вырыпаев), 18+ ресторан "Жара" (п-т Кузнецкий, 33а)
- 27 октября, среда, 12:00. Кольцо и Роза (У.Теккерей), 6+
- 27 октября, среда, 18:30. Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация), 18+
- 28 октября, четверг, 18:30. ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду), 16+
- 29 октября, пятница, 12:00. ПРЕМЬЕРА Тимур и его команда (А.Гайдар), 6+
- 29 октября, пятница, 18:30. Группа "Затмение" Песни разных лет, 12+
- 30 октября, суббота, 13:00. ПРЕМЬЕРА Тимур и его команда (А.Гайдар), 6+
- 30 октября, суббота, 17:00. Гардения (Э.Хованец), 16+
- 31 октября, воскресенье, 12:00. СонЛандия (по снам и фантазиям детей), 3+
- 31 октября, воскресенье, 17:00. ПАПА (по реальным историям о наших Папах), 12+
КАССА ТЕАТРА 36-79-68 (10:00-18:30, без перерывов и выходных)
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
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Facebook https://www.facebook.com/kemteatr
Instagram https://www.instagram.com/molodejka_biletik/
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