Кемеровский "танцор" исполнил стриптиз под окнами многоэтажки

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В кузбасской столице жители многоквартирного дома на бульваре Строителей не оценили танцы заводного мужчины, который решил во время динамичных движений избавиться от верхней одежды.

Видео с танцем полуобнаженного мужчины во дворе дома №24 на бульваре Строителей в городе Кемерово появилось в сообществе во "ВКонтакте". На кадрах заметно, что незнакомец решил динамично подвигаться под окнами земляков, срывая с себя лишнюю, на его взгляд, одежду.

Танцует уже минут 30 около окон, указал он в подписи к публикации.

При этом в комментариях мнение аудитории разделилось. Некоторые заявили, что свидетелям не стоило бы записывать выступление земляка на камеру и выкладывать в Интернет, а вот другие наоборот посчитали, что такое поведение недопустимо и должно быть публично осуждено. Сторонники второй точки зрения предположили, что мужчина находился под воздействием запрещенных веществ и поэтому вел себя весьма раскрепощенно, несдержанно.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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