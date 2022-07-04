Видео с танцем полуобнаженного мужчины во дворе дома №24 на бульваре Строителей в городе Кемерово появилось в сообществе во "ВКонтакте". На кадрах заметно, что незнакомец решил динамично подвигаться под окнами земляков, срывая с себя лишнюю, на его взгляд, одежду.

– Танцует уже минут 30 около окон, – указал он в подписи к публикации.

При этом в комментариях мнение аудитории разделилось. Некоторые заявили, что свидетелям не стоило бы записывать выступление земляка на камеру и выкладывать в Интернет, а вот другие наоборот посчитали, что такое поведение недопустимо и должно быть публично осуждено. Сторонники второй точки зрения предположили, что мужчина находился под воздействием запрещенных веществ и поэтому вел себя весьма раскрепощенно, несдержанно.