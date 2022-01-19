Кемеровский суд вынес решение по иску против Цивилева

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Областной суд кузбасской столицы обнародовал итоги заседания по коллективному иску против губернатора региона Сергея Цивилева.

Накануне, 18 января, в Кемеровском областном суде состоялось рассмотрение коллективного иска об отмене QR-кодов в Кузбассе. Напомним, что ответчиками по данному иску были глава области Сергей Цивилев и администрация правительства региона.

– 18 января 2022 года решением Кемеровского областного суда отказано в удовлетворении коллективного административного искового заявления о признании недействующими распоряжений Губернатора Кемеровской области <...> о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), – говорится в официальном сообщении суда.

Напомним, что заседание по данному иску должно было состояться еще в декабре 2021 года, однако было перенесено из-за недостатка доказательств.

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