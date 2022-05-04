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Кемеровский суд рассмотрел вопрос о продлении ареста совладельцу СДС Михаилу Федяеву по делу "Листвяжной"

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Кемеровский суд принял решение по вопросу о продлении меры пресечения в отношении собственника СДС Михаила Федяева, который проходит фигурантом по делу о трагедии на "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь").

Таким образом, 28 апреля в Заводском районном суде города Кемерово удалось рассмотреть вопрос о продлении ареста совладельцу СДС Михаилу Федяеву, который был арестован, а после заключен под стражу из-за трагедии на беловской шахте "Листвяжная".


По словам секретаря судьи Веры Ульянюк, решение по данному вопросу все-таки принято, однако озвучить его она отказалась, объяснив свое молчание требованием высшего руководства, передает VSE42.Ru. К слову, ходатайство о продлении ареста Михаила Федяева поступило от СК РФ.


Стоит отметить, что представитель суда отказалась раскрывать решение вопреки тому, что заседание было открытым.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что Центральный районный суд города Кемерово арестовал собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, где в результате ЧП погибли горняки и горноспасатели. Позже суд продлил его заключение до 14 мая 2022 года.


Напомним, что трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября 2021 года, тогда под землей погиб 51 человек.

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