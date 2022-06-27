Как рассказали корреспонденту AVOKADO в Центральном районном суде города Кемерово, совладелец "Зимней Вишни" Вячеслав Вишневский останется в СИЗО до осени. Срок его ареста был продлен.

– Срок содержания под стражей продлен 22 июня до 28 сентября 2022 года, – сообщили представители суда журналисту AVOKADO.

Ранее срок ареста Вишневского продлевался до 28 июня текущего года.

Напомним, что Вячеслав Вишневский – фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, выдали России власти Польши.