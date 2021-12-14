Кемеровский суд приостановил работу техники на разрезе после гибели машиниста

Кемеровский районный суд на 90 суток запретил работу экскаватора ЭКГ-12 №9 и приключательного пункта ЯКУ-1 № 085 на производственном объекте Разрез угольный № 1 (филиал "Кедровский угольный разрез"). Напомним, что ранее на данном разрезе погиб машинист экскаватора.

Суд заключил, что смерть 40-летнего рабочего произошла из-за ряда нарушений: машинист начал ремонт подключенной к сети электроустановки, не дожидаясь электромеханика и не получив допуск. При этом на нем не было диэлектрических перчаток и бот. В результате машиниста ударило электричеством в 6 000 вольт и он получил электротравмы, не совместимые с жизнью.

Юридическое лицо привлечено к ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промбезопасности", сообщают в пресс-службе Кемеровского районного суда.

Ранее редакция AVOKADO писала о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия.