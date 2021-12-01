Кемеровский суд полностью закрыл прием из-за коронавируса

Сегодня, 1 декабря, стало известно о том, что Кемеровский районный суд Кузбасса полностью прекращает личный прием физических лиц. Ограничения продлятся до 14 января 2022 года.

Кроме того, личный прием приостановлен для юридических лиц, представителей общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, сообщают в пресс-службе Кемеровского районного суда.

Отмечается, что ограничения были введены в связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.