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Кемеровский суд отложил заседание по делу крупного ТЦ

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Заседание по делу торгового центра "Лапландия" в кузбасской столице не состоялось в обозначенную ранее дату.

Накануне, 9 февраля, Центральный районный суд Кемерова должен был провести заседание по делу о "Лапландии". Напомним, что ТЦ, расположенный в Центральном районе города, остается закрытым с 15 июня 2021 года.


Из карточки обозначенного дела, размещенной на сайте суда, следует, что заседание перенесено в связи с "истребованием доказательств". Новая дата заседания: 11 февраля 2022 года.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ТЦ "Лапландия" попала на торги в составе лота на общую сумму в 8,2 млрд рублей.

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