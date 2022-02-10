Кемеровский суд отложил заседание по делу крупного ТЦ

Накануне, 9 февраля, Центральный районный суд Кемерова должен был провести заседание по делу о "Лапландии". Напомним, что ТЦ, расположенный в Центральном районе города, остается закрытым с 15 июня 2021 года.

Из карточки обозначенного дела, размещенной на сайте суда, следует, что заседание перенесено в связи с "истребованием доказательств". Новая дата заседания: 11 февраля 2022 года.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ТЦ "Лапландия" попала на торги в составе лота на общую сумму в 8,2 млрд рублей.