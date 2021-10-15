Согласно документам суда, заседание по делу Максима Лаврентьева, Сергея Каменского и Анатолия Садовина было анонсировано в качестве открытого, однако на деле представителям СМИ было отказано в присутствии. Как объяснила Мария Лучшева, адвокат Сергея Каменского, такое решение было принято судом на основании просьбы потерпевших (бывших и действующих сотрудников ФСБ и МВД). Оказалось, что из материалов дела они узнали о заявках на участие со стороны прессы и заявили о возможном оглашении личных данных, которые якобы могут быть озвучены в ходе рассмотрения дела.

В то же время по словам Марии Лучшевой, обвинительное заключение не содержит личных данных о потерпевших, а самих блогеров обвиняют в совершении преступлений против государственной власти и общественного порядка, что не относится к разделу УК РФ о преступлениях против личности.

- То есть само по себе обвинительное заключение, которое будет сегодня оглашаться прокурором, не может содержать данных о личной жизни, – подытожила правозащитница.

Несмотря на это, судья Елена Лапина удовлетворила просьбу потерпевших.

- Как защитники мы будем реагировать: обратимся с жалобой к председателю Центрального районного суда. У нас имеется противоречие в вынесенном постановлении от 7 сентября 2021 года, где указано, что сегодняшнее заседание открытое. Несмотря на это фактически создано условие закрытого судебного разбирательства, - отметила Мария Лучшева, цитирует VSE42.Ru.

После решения суда о запрете присутствия журналистов обвиняемый Максим Лаврентьев заявил об отводе судьи, однако она отклонила его ходатайство и продолжила заседание. Как объяснила адвокат, причиной такого заявления стали действия Елены Лапиной, которые в целом можно расценить, как "нарушение беспристрастности суда".

Напомним, в июне прошлого года трое блогеров из проекта "Не будь инертным" были задержаны полицией. На своем YouTube-канале они выкладывали видео о нарушении ПДД и во время одного из своих рейдов, согласно данным правоохранителей, распылили содержимое газового баллончика в сторону потерпевших, среди которых оказался УФСБ по городу Кемерово.

В отношении Максима Лаврентьева, Сергея Каменского и Анатолия Садовина было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по ч. 2 п. в ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".