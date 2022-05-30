Кемеровский суд отказал собственнику СДС Михаилу Федяеву в освобождении из СИЗО

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Суд в столице Кузбасса принял решение не выпускать из-под ареста Михаила Федяева, который был задержан по делу о трагедии на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").

Так, апелляция защиты Михаила Федяева, ранее он был задержан после смертельного ЧП на шахте "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь"), о смягчении меры пресечения для бизнесмена была отклонена в Кемеровском областном суде.


Из данных органа государственной власти следует, что собственник СДС предпринял новую попытку покинуть СИЗО и продолжить дожидаться результатов следствия по своему делу в более мягких условиях. Однако суд решил оставить решение Заводского районного суда Кемерова от 28 апреля о содержании собственника СДС под арестом до 14 июня текущего года без каких-либо изменений, пишет VSE42.Ru.

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