Кемеровский суд отказал собственнику СДС Михаилу Федяеву в освобождении из СИЗО

Так, апелляция защиты Михаила Федяева, ранее он был задержан после смертельного ЧП на шахте "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь"), о смягчении меры пресечения для бизнесмена была отклонена в Кемеровском областном суде.

Из данных органа государственной власти следует, что собственник СДС предпринял новую попытку покинуть СИЗО и продолжить дожидаться результатов следствия по своему делу в более мягких условиях. Однако суд решил оставить решение Заводского районного суда Кемерова от 28 апреля о содержании собственника СДС под арестом до 14 июня текущего года без каких-либо изменений, пишет VSE42.Ru.