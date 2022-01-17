Согласно официальной информации, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Вячеслава Вишневского, совладельца "Зимней вишни". Апелляция была подана 16 декабря 2021 года. Ставился вопрос о законности продления срока содержания Вишневского в СИЗО до 28 марта 2022 года.

"По итогам судебного заседания постановление <...> оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Вишневского В.Н. - без удовлетворения", ‒ сообщают в прес-службе Кемеровского областного суда.

Напомним, что Вячеслав Вишневский является фигурантом четвертого дела о трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Ранее суд вынес приговор фигурантам первого и второго дела: они получили сроки и крупные штрафы.