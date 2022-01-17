Кемеровский суд оставил совладельца "Зимней вишни" в СИЗО

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Фигурант четвертого дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" остался под стражей, несмотря на жалобу его адвоката.

Согласно официальной информации, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Вячеслава Вишневского, совладельца "Зимней вишни". Апелляция была подана 16 декабря 2021 года. Ставился вопрос о законности продления срока содержания Вишневского в СИЗО до 28 марта 2022 года.

"По итогам судебного заседания постановление <...> оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Вишневского В.Н. - без удовлетворения", ‒ сообщают в прес-службе Кемеровского областного суда.

Напомним, что Вячеслав Вишневский является фигурантом четвертого дела о трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Ранее суд вынес приговор фигурантам первого и второго дела: они получили сроки и крупные штрафы.

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