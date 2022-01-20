Сегодня, 20 января, Заводский районный суд Кемерова продлил арест пятерым фигурантам дела о ЧП на беловской шахте "Листвяжная". Из них: руководитель шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Махраков, Молоствов и Герасименок останутся под стражей до 25 апреля. Винокуров и Семыкин ‒ до 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Напомним, что руководству шахты вменяется нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, а инспекторам Ростехнадзора ‒ халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц.