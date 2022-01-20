Кемеровский суд оставил под арестом фигурантов дела о "Листвяжной"

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Суд в кузбасской столице вынес решение о продлении срока заключения под стражей для фигурантов дела о трагедии на шахте "Листвяжная" (УК - "СДС-Уголь").

Сегодня, 20 января, Заводский районный суд Кемерова продлил арест пятерым фигурантам дела о ЧП на беловской шахте "Листвяжная". Из них: руководитель шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.


Махраков, Молоствов и Герасименок останутся под стражей до 25 апреля. Винокуров и Семыкин ‒ до 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.


Напомним, что руководству шахты вменяется нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, а инспекторам Ростехнадзора ‒ халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц.

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