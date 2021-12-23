Накануне, 22 декабря, Кемеровский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам Танзили Комковой, Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, жертвами которого стали 60 человек.

Жалобы были поданы в связи с постановлением Центрального районного суда Кемерова от 16 ноября 2021 года, по которому фигуранты остаются под стражей до 26 февраля 2022 года. По итогам судебного заседания апелляции подсудимых остались без удовлетворения, сообщают в пресс-службе Кемеровского областного суда.

Напомним, что 20 декабря началось рассмотрение второго дела о пожаре в "Зимней вишне", фигурантами которого и являются обозначенные в новости лица.