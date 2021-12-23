Кемеровский суд оставил фигурантов дела о "Зимней вишне" в СИЗО

0
Фото:  

Фигуранты по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" не смогут выйти на свободу еще как минимум несколько месяцев.

Накануне, 22 декабря, Кемеровский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам Танзили Комковой, Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, жертвами которого стали 60 человек.


Жалобы были поданы в связи с постановлением Центрального районного суда Кемерова от 16 ноября 2021 года, по которому фигуранты остаются под стражей до 26 февраля 2022 года. По итогам судебного заседания апелляции подсудимых остались без удовлетворения, сообщают в пресс-службе Кемеровского областного суда.


Напомним, что 20 декабря началось рассмотрение второго дела о пожаре в "Зимней вишне", фигурантами которого и являются обозначенные в новости лица.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32035

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined