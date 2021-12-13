Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Центрального районного суда, оглашение приговора по второму уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", состоится 20 декабря 2021 года в 11:00. На скамье подсудимых будут бывшая глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын, заместитель начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и гендиректор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Инцидент унес жизни 60 человек, большинство из которых ‒ дети. Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова попросила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора.