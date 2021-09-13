Из информации, которую предоставили в Центральном районном суде, следует, что первый иск от прокурора Центрального района кузбасской столицы в отношении ТЦ был зарегистрирован еще в начале последнего месяца лета, 9 августа.

Уже спустя четыре дня вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.

Предварительное судебное заседание состоялось только в начале осени в минувшую пятницу, 10 сентября. Стоит отметить, что после рассмотрения документов дела объект сразу же опечатали. В настоящий момент запланировано еще одно совещание, оно назначено на последний рабочий день следующей недели, 24 сентября.