Сегодня, 20 декабря, в Кемеровском областном суде началось оглашение приговора в отношении четырех фигурантов дела, возбужденного после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых находятся:

экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова;

ее сын, бизнесмен Эдуард Комков;

начальник одного из отделов регионального Госстройнадзора Светлана Шенгерей;

директор строительной компании ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко.

Бывших чиновников и предпринимателей обвиняют в получении взятки, отмывании денег и превышении служебных полномочий, сообщает NGS42.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова попросила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора.