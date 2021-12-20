Сегодня, 20 декабря, в Кемеровском областном суде началось оглашение приговора в отношении четырех фигурантов дела, возбужденного после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых находятся:
- экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова;
- ее сын, бизнесмен Эдуард Комков;
- начальник одного из отделов регионального Госстройнадзора Светлана Шенгерей;
- директор строительной компании ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко.
Бывших чиновников и предпринимателей обвиняют в получении взятки, отмывании денег и превышении служебных полномочий, сообщает NGS42.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова попросила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора.
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