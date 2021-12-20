Кемеровский суд начал оглашение приговора по второму делу "Зимней вишни"

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Суд в кузбасской столице начал зачитывать приговор в отношении обвиняемых по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Сегодня, 20 декабря, в Кемеровском областном суде началось оглашение приговора в отношении четырех фигурантов дела, возбужденного после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых находятся:

  • экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова;
  • ее сын, бизнесмен Эдуард Комков;
  • начальник одного из отделов регионального Госстройнадзора Светлана Шенгерей;
  • директор строительной компании ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко.

Бывших чиновников и предпринимателей обвиняют в получении взятки, отмывании денег и превышении служебных полномочий, сообщает NGS42.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова попросила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора.

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