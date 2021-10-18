Кемеровский суд на месяц остановил прием граждан из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Согласно данным суда, личный прием граждан, а также предпринимателей, представителей общественных объединений, органов госвласти и местного самоуправления, приостановлен. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Как сообщается, в настоящее время в суде эпидемиологическая обстановка ухудшилась.

Введенные ограничения вступают в силу с 18 октября и продлятся до 15 ноября. В это время обращения и заявления будут приниматься в электронном виде или с помощью почтовой связи.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Кузбассе был поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки.