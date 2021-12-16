Собственник компании "СДС", а также председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" и основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев попал под арест до 14 февраля 2022 года по уголовному делу о смертельном ЧП на шахте. Он обвиняется по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Отмечается, что Федяев знал о грубых нарушениях в работе под землей, но не предпринимал действий для устранения неполадок. Об этом заявил представитель СК.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что резидент холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз" (СДС) Михаил Федяев был задержан после трагедии, унесшей жизни 51 кузбассовца. Позже партия "Единая Россия" приняла решение о приостановлении членства руководителя "СДС".