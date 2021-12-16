Кемеровский суд арестовал собственника шахты "Листвяжная" на два месяца

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Центральный районный суд города Кемерово арестовал собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, где в результате ЧП погибли шахтеры.

Собственник компании "СДС", а также председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" и основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев попал под арест до 14 февраля 2022 года по уголовному делу о смертельном ЧП на шахте. Он обвиняется по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".


Отмечается, что Федяев знал о грубых нарушениях в работе под землей, но не предпринимал действий для устранения неполадок. Об этом заявил представитель СК.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что резидент холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз" (СДС) Михаил Федяев был задержан после трагедии, унесшей жизни 51 кузбассовца. Позже партия "Единая Россия" приняла решение о приостановлении членства руководителя "СДС".

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